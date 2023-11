Nič več WD-jevih SSD-jev, odslej spet SanDisk

Western digital je sporočil, da ne bodo več proizvajali SSD-jev. Podjetje, ki je sicer znano kot proizvajalec klasičnih diskov, je zlasti po letu 2016 postalo velik proizvajalec SSD-jev, saj so z nakupom SanDiska dobili sveže kapacitete in tehnologijo. A sedaj je Western Digital tik pred razdelitvijo v dve podjetji, kar bo pošteno premešalo njihov asortiment.

Upravni odbor Western Digital je soglasno izglasoval ločitev proizvodnje diskov in polprevodniških pomnilnikov (SSD, flash). Na ta način bodo lahko obdržali strateške usmeritve, vsako izmed podjetij pa bo lahko bolje inoviralo, so povedali. Razdelitev bodo izvedli v drugi polovici prihodnjega leta.

Na nek način bodo obudili SanDisk, ki so ga kupili leta 2016 za 19 milijard dolarjev in je v glavnem proizvajalec polprevodniške pomnilnike. Ti so bili sicer na voljo pod znamko Western Digital, a dejansko je šlo za tehnologijo in izdelke SanDiska. V praksi zato velikih tehnoloških sprememb kratkoročno ni pričakovati, bodo pa diski odslej spet imeli znamko SanDisk in ne več Western Digital.

WD