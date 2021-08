Nič več golih tet na OnlyFans

Na OnlyFans bodo oktobra prepovedali objavljanje trdih pornografskih vsebin, so sporočili upravljavci platforme. Odločitvi so botrovali pritiski vlagateljev, financerjev in ponudnikov bančnih storitev, od katerih je stran življenjsko odvisna.

OnlyFans, ki je nastal leta 2016 kot platforma za različne ustvarjalce, od igralcev do trenerjev, jim omogoča monetizacijo svoje prisotnosti. V zameno za mesečno naročnino lahko naročniki dostopajo do ekskluzivnih vsebin, zlasti fotografij in videoposnetkov, ki jih na OnlyFans nalagajo ustvarjalci. Stran je preporod doživela med pandemijo covida, ko se je število obiskovalcev več kot podeseterilo, tako da ima danes več kot 130 milijonov naročnikov.

Kot je na internetu že v navadi, pa ob odsotnosti strogih pravil pornografija hitro najde svojo nišo. OnlyFans so začeli v veliki meri uporabljati pornografski igralci in igralke, tako da je sčasoma stran postala kar sinonim za to. Zgodba seveda ni črnobela, saj so marsikateri ustvarjalci dejali, da je to v resnici varnejši način za nudenje svojih storitev, plačilo pa precej boljše kot pri delu z založniki – odvisno pač od števila naročnikov.

A tega bo sedaj konec, je dejal ustanovitelj strani Tim Stokely. Spletna stran bo sicer še dovoljevala objavo mehkejših vsebin, če bodo te v skladu s smernicami za vsebino, medtem ko bo drugim tršim vsebinam odklenkalo. Spremembe stopijo v veljavo oktobra.