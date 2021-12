NFT-ji prihajajo v igre!

Ubisoft se je odločil, da so unikatni digitalni zapisi (NFT) dovolj popularni, da se jih splača vključiti v igre. Zagnali so nov program Quartz, ki prinaša NFT-je z imenom digits za uporabo v igrah. Prva s podporo zanje bo Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint.

Priljubljenost NFT-jev je v zadnjem letu eksplodirala, posamezni primerki pa so se prodajali za stotisoče dolarjev. Sprva bodo v igrah na voljo kot elementi, na primer vozila, orožja in podobno, kar si lahko dokupimo. A za razliko od običajnih nakupov v igrah, kjer plačamo za določene bonuse, bodo Digits unikatni (NFT-ji pač), tako da bodo imeli svojo serijsko številko in jih bo lahko uporabnik preprodal dalje. Za zdaj bodo le kozmetični pripomočki, ki na sam potek iger ne bodo vplivali.

NFT-ji, ki jih bo ponujal Ubisoft, bodo uporabljali Quartzovo platformo Tezos, ki uporablja proof-of-stake, zato ne bodo trošili energije za nastanek. Nekaj Digits bo na voljo tudi brezplačno, in sicer jih bodo delili 9., 12. in 15. decembra, a žal ne v Sloveniji.