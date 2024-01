Neznanec porabil poldrugi bitcoin, da je zapisal skrivno sporočilo na verigo podatkovnih blokov

Anonimna denarnica je porabila 1,5 BTC ali približno 66.000 ameriških dolarjev za vpisovanje šifriranih podatkov v omrežje veriženja blokov kriptovalute bitcoin, kjer bodo ostali zapisani za vedno.

Neznanec je s 332-imi transakcijami vpisal skoraj 9 megabajtov šifriranih podatkov na omrežje kriptovalute bitcoin. Transakcije same po sebi niso bile visoke, so pa neznanca za več tisoč dolarjev vsaka olajšale provizije. Ker so podatki šifrirani, nihče ni mogel prebrati vpisanih podatkov. Proces je bil omogočen preko protokola Ordinals, ki določenim satoshijem, najmanjši enoti bitcoina, pripisuje podatke. Ordinali se običajno uporabljajo za shranjevanje umetniških del neposredno na verigo, čeprav lahko vpisujejo vse vrste podatkov, vključno s šifriranim besedilom.

Vpis sporočila ni edina nenavadna uporaba omrežja veriženja blokov največje kriptovalute na svetu v zadnjem času. Prav tako anonimna denarnica je nedavno poslala 1,2 milijona dolarjev na denarnico Genesis, ki jo je rudaril Satoshi Nakamoto. Sredstva iz denarnic domnevnega očeta kriptovalute bitcoin se niso premaknila od leta 2010, kar pomeni, da je poslani denar najverjetneje za vedno izgubljen.