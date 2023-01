Objavljeno: 6.1.2023 05:00

Newyorške šole prepovedale ChatGPT

Spletno umetno inteligenco ChatGPT, ki smo jo v naši reviji že z navdušenjem predstavili, so na newyorških šolah kar prepovedali. Sporočili so, da bo dostop blokiran na šolskih napravah in omrežjih, pri čemer se sklicujejo na negativne vplive na učenje, problematično resničnost izjav in možnost zlorab.

ChatGPT je izvrsten sogovornik, ki lahko ustvarja poljubna besedila na način, kakršnega želimo. Spoznali smo že, da piše eseje, ki bi pri pouku dobili pozitivno oceno, marsikdaj celo zelo visoko. Na to opozarjajo tudi učitelji jezikov, ki dodajajo, da so odgovori hitri in preprosti, a ne negujejo kritičnega mišljenja in problemskega učenja. To pa so nujne veščine za uspeh tako v izobraževalnem sistemu kakor v življenju.

Koliko bodo tovrstne omejitve dosegle, ostaja vprašanje. ChatGPT bo še vedno dosegljiv na vseh drugih omrežjih in napravah, tudi mobilnih. Vse kaže, da se bomo morali v prihodnosti navaditi živeti z njim in ga pametno uporabljati, podobno kot je tudi Google olajšal naša življenja.

Chalkbeat