Objavljeno: 16.8.2023 11:00

New York Times ne dovoli uporabe vsebin za trening umetne inteligence

Iz uredništva časnika The New York Times so sporočili, da ne bodo dovolili zajema svojih vsebin in njihove uporabe za trening kakršnekoli umetne inteligence. To velja tako za besedilo kakor za slikovno gradivo. Brez pisnega dovoljenja zajem ne bo dovoljen.

To so zapisali v nove pogoje uporabe, kjer je vsebina izrecno namenjena osebni, nekomercialni rabi. Razvoj kakršnekoli umetne inteligence sem ne sodi, so še dopisali. Omejitve so postavili še širše, saj vsebine ni dovoljeno uporabljati za razvoj kakršnih koli programov, ne le izrecno umetne inteligence.

Spremembe imajo učinek le za naprej. V GPT-4 je pač vse, kar je uspel OpenAI pobrati z javno dostopnega spleta, kamor sodijo tudi članki New York Timesa. Za kršitelje obljubljajo sodni pregon v kazenskih in civilnih postopkih.

OpenAI je nasprotovanje uporabi javnosti vidnih vsebin pričakoval, zato so ta teden predstavili način, kak lahko z datoteko robots.txt njegovim pajkom prepovemo vstop na stran.