Objavljeno: 3.8.2026 07:00

Netflixu ukradli neizdani film Fortitude, avtor zdaj toži za 105 milijonov dolarjev

Simon Afram si je zaželel film o tajnih akcijah britanskih vohunov in dvojnih agentov med drugo svetovno vojno, zato je zanj napisal scenarij in ga tudi sfinanciral. V glavnih vlogah sta Ben Kingsley in Nicolas Cage, film za 45 milijonov dolarjev pa je tik pred izidom. A kot kaže, ga bomo morda videli, še preden bo uradno na voljo.

Kopijo filma je poslal tudi Netflixu, ki se je odločal, ali bi film odkupil in ga ponudil. Ko je čez teden dni želel film nazaj, se je Netflix najprej potuhnil, nato pa vendarle priznal, da filma nimajo več. Domnevno je z mize v neki pisarni neznani storilec ukradel disk s filmom, ki ni bil šifriran. Afram je zato vložil tožbo v višini 105 milijonov dolarjev proti podjetju.

Neobičajno je, da se tako občutljive vsebine, kot je filmi, pošiljajo v nezaščiteni obliki. Afram trdi, da je to zahteval Netflix, ki o tem seveda vsaj uradno ne ve nič. Trdi, da ne more biti odgovoren za tatvino, Afram pa da sedaj zgolj izsiljuje, da bi Netflix plačal za film. Po drugi strani Afram pravi, da Netflix je vsekakor odgovoren za varovanje lastnine.

O sporu bo odločalo sodišče, verjetno se bosta poravnala. Hkrati pa je film Fortitude s tem dobil najboljšo možno reklamo, kar je v interesu vseh vpletenih.