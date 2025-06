Objavljeno: 20.6.2025 08:00

Netflix tudi v Evropi s klasičnimi TV kanali

Netflix je podpisal dogovor s francosko televizijsko hišo TF1, s katerim se podaja v svet tradicionalne televizije.

Poleti 2026 bodo naročniki v Franciji na pretočni platformi Netflix lahko spremljali pet TV kanalov televizije TF1. Na voljo bo tako spored v živo kot dostop do bogatega kataloga vsebin na zahtevo. TF1 ponuja raznolik program, od resničnostnih šovov kot je The Voice, do športnih prenosov, vključno s tekmami francoske nogometne reprezentance. V arhivu ima tudi priljubljene lokalne drame (Brocéliande) in oddaje kot Koh-Lanta. Netflix bo s tem dogovorom okrepil svojo prisotnost in nagradil zvestobo uporabnikov v Franciji, kjer ima že več kot 10 milijonov naročnikov, kar je okoli 13 % celotnega prebivalstva.

To ni prva skupna poteza obeh podjetij, saj sta zaradi francoske zahteve, da morajo pretočne platforme vlagati v lokalne vsebine, sodelovala pri produkciji serij Les Combattantes in Tout le bleu du ciel. Netflix je tudi že eksperimentiral z oddajanjem v živo, denimo s kanalom Direct leta 2020.