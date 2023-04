Objavljeno: 28.4.2023 11:00

Netflix zaradi nove politike deljenja uporabniških računov masovno izgublja naročnike

V Španiji, kjer je dodatno zaračunavanje deljenja gesel že zaživelo, je Netflix izgubil milijon naročnikov.

Netflix v številnih državah z zaklepanjem uporabniškega računa na lokacijo preprečuje priljubljeno deljenje gesel in plačevanje ene naročnine za več gospodinjstev. Če si pri Netflixu ne bodo premislili, Slovenijo enak ukrep še čaka. Na našo srečo so prvi rezultati represije porazni.

V Španiji je Netflix uvedel mesečno naročnino v višini šestih evrov za uporabnike, ki delijo svoje prijavne podatke z ljudmi izven svojega gospodinjstva. Podjetje je uvedlo tudi tehnične rešitve za zaznavanje deljenja računov. Vendar pa so uporabniki te ukrepe slabo sprejeli, kar je privedlo do ostrega upada naročnikov. Netflixova nova cenovna strategija je privedla do velike izgube naročnikov v zadnjih treh mesecih. Da bi številko omilili, so uvedli različne rešitve, med drugim cenejšo naročnino z oglasi in zaostritev pogojev za deljenje prijavnih podatkov med uporabniki.

Pri Netflixu se skušajo tolažiti s trditvijo, da je upad naročnikov začasen in da so osredotočeni na pretvorbo uporabnikov, ki so si doslej delili geslo v polnopravne naročnike. Podjetje je spremenilo svojo strategijo, saj se zdaj namesto na povečanje števila uporabnikov osredotoča na povečanje dobičkonosnosti, tudi če to pomeni izgubo določenega števila naročnikov. Mogoče jim bo dala misliti nedavna anketa, kjer je desetina španskih naročnikov, ki še vztrajajo, dejala, da bo pretočno storitev odpovedala v naslednjih nekaj mesecih.