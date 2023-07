Objavljeno: 27.7.2023 14:00

Netflix za strokovnjake umetne inteligence ponuja skoraj milijon dolarjev

Znanja, povezana z umetno inteligenco, prinašajo vrtoglave zaslužke tudi v podjetjih, ki se ne ukvarjajo z razvojem, temveč z njihovo uporabo. Medtem ko v Hollywoodu poteka ena največjih stavk avtorjev in drugih kreativnih zaposlenih, ker jim založniki zaradi umetne inteligence namenjajo čedalje manjši kos pogače, je povsem drugače za strokovnjake iz umetne inteligence. Netflix ponuja 900.000 dolarjev letne plače.

Netflix je razpisal delovno mesto produktnega menedžerja na področju umetne inteligence, ki bo imel 900.000 dolarjev osnovne letne plače. Igralci – izvzemši največje zvezdnike – so plačani precej bolj mizerno. Pet šestin igralcev zasluži manj kot 26.000 dolarjev. Podobno nizko plačilo prejemajo tudi drugi zaposleni, denimo scenaristi. To je razlog za stavko, v kateri sodelujejo sindikati igralcev in scenaristov, s katero si prizadevajo za boljše pogoje dela in dostojno plačilo.

Veliki založniki so za zdaj še precej skrivnostni, v kolikšni meri in na kakšen način uporabljajo umetno inteligenco. Obrise vidimo iz razpisanih delovnih mest, denimo 650.000 dolarjev letno za tehničnega direktorja generativne umetne inteligence v Netflixu.

The Intercept