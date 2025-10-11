Objavljeno: 11.10.2025 09:00

Netflix z družabnimi igrami

Netflix bo na televizije širom sveta dostavil družabne igre, ki jih bomo lahko igrali s prijatelji ali družino.

Direktor Gregory Peters je na konferenci Bloomberg Screentime v Los Angelesu povedal, da želi Netflix ustvariti igranje, ki bo tako preprosto kot pretočni ogled serij. Med igrami, ki prihajajo, so mini igre Lego Party, tekmovanje v iskanju besed Boggle Party, ugibanje risb Pictionary: Game Night, klasika Tetris Time Warp in iskanje vsiljivca Party Crashers: Fool Your Friends. Za igranje bomo v vlogi igralnega ploščka uporabljali kar svoj pametni telefon, ki ga bomo z zabavo na televizorju povezali s pomočjo QR kode. Netflixove družabne igre bodo sprva dostopne na izbranih pametnih televizorjih in le v določenih državah. Širitev področja in ponudbe je načrtovana za bližnjo prihodnost.

Družabna zabava je poskus Netflixa, da okrepi svojo pozicijo na področju iger, potem ko je letos odpovedal več napovedanih naslovov in umaknil 20 obstoječih iger. Trenutno se osredotoča na igre za več igralcev, otroke in znane franšize, kot sta GTA ali Stranger Things.