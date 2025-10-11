Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 11.10.2025 09:00

Netflix z družabnimi igrami

Netflix bo na televizije širom sveta dostavil družabne igre, ki jih bomo lahko igrali s prijatelji ali družino.

Direktor Gregory Peters je na konferenci Bloomberg Screentime v Los Angelesu povedal, da želi Netflix ustvariti igranje, ki bo tako preprosto kot pretočni ogled serij. Med igrami, ki prihajajo, so mini igre Lego Party, tekmovanje v iskanju besed Boggle Party, ugibanje risb Pictionary: Game Night, klasika Tetris Time Warp in iskanje vsiljivca Party Crashers: Fool Your Friends. Za igranje bomo v vlogi igralnega ploščka uporabljali kar svoj pametni telefon, ki ga bomo z zabavo na televizorju povezali s pomočjo QR kode. Netflixove družabne igre bodo sprva dostopne na izbranih pametnih televizorjih in le v določenih državah. Širitev področja in ponudbe je načrtovana za bližnjo prihodnost.

Družabna zabava je poskus Netflixa, da okrepi svojo pozicijo na področju iger, potem ko je letos odpovedal več napovedanih naslovov in umaknil 20 obstoječih iger. Trenutno se osredotoča na igre za več igralcev, otroke in znane franšize, kot sta GTA ali Stranger Things.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

Oktober 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
Oktober 2025

Uvodnik
Telefon 'AI'

Mnenja
IFA 2025 - Problem so ideje, ne tehnologija Pro et contra - banke ali neobanke? Skrivnostni dnevnik sitnega naročnika

Nove tehnologije
Sto terabajtov na disk! Ta glas mi je pa znan … Takojšnja nakazila

Fokus
Tehnologija v službi oblasti Uvodnik - Telefon 'AI'

Dosje
Alarm prek telefona Inženiring za naslednje desetletje Moora Iztrebljevalci virusov

Monitor Pro
Industrijska revolucija, petič Internet stvari(tev) Mi, roboti?

Na zvezi
Naj Kitajska spet postane veličastna

Zgodovina
Računalniške komunikacije v Sloveniji Škatla X

Odprta scena
Kariera v IT

Telefoni
Evolucija v Googlovem tempu

Preizkusi
Ključavnica z napako Ko ure ni treba polniti vsak dan Osebna izkaznica na telefonu Posodi mi avto Tudi ceneje gre

Nasveti
Kaos in zmeda Tiktak triki

Mobilno
Aplikacije za uro Apple Watch Najboljše na Androidu Najboljše na iPhonu Nočne svetilke

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov