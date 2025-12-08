Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 8.12.2025 07:00

Netflix v megaprevzemu kupuje Warner Bros

V ameriški filmski industriji, ki vpliva na ves svet, se obeta velika sprememba. Netflix je zmagal v bitki za prevzem Warner Bros, ki ga bo izvedel sredi prihodnjega leta. Pred tem mora pridobiti še dovoljenja pristojnih organov v več državah, kar ni samoumevno, saj nastaja eden največjih igralcev na tem trgu. HBO Max, ki je v lasti Warner Bros, ima 130 milijonov naročnikov, Netflix pa dobrih 300 milijonov.

Netflix bo za Warner Bros plačal 83 milijard dolarjev, kar je največji prevzem v zadnjih letih. Podobno velik je bil leta 2019 Disneyjev nakup Foxa. Netflix bo za delnico podjetja plačal 27,75 dolarja, kar prinaša le nekajodstotno premijo glede na predhodne borzne tečaje. Pred nakupom bodo iz podjetja izločili CNN in TNT, ki nista del posla.

Warner Bros ima v lasti tudi HBO in HBO Max ter zelo bogato filmoteko. Vse te naslove bo Netflix dobil pod svoje okrilje in jih ponudil na svoji platformi. Za prevzem sta se neuspešno potegovala tudi Paramount in Comcast.

Nad združitvijo niso vsi navdušeni. Sindikat scenaristov ji nasprotuje, sindikat producentov pa zahteva močna jamstva, da ne bo negativnih posledic za delovna mesta in distribucijo filmov. Netflix obljublja, da se bo produkcija Warnerjevih filmov nadaljevala normalno.

 

