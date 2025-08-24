Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 24.8.2025 20:00

Netflix uvaja pravila za uporabo umetne inteligence pri produkciji

Netflix se je po kritikah zaradi domnevne uporabe umetno generiranih podob v lanskem dokumentarcu What Jennifer Did odločil, da bo natančneje uredil, kdaj in kako je uporaba generativne umetne inteligence pri produkciji dovoljena. 

Netflix je na portalu Partner Help Center objavil načela, ki jih morajo upoštevati produkcijske ekipe, če se odločijo za uporabo umetno inteligentnih orodij. Podjetje poudarja, da UI lahko služi kot koristno kreativno orodje, vendar zahteva jasna pravila, saj tehnologija hitro napreduje in s sabo prinaša tako pravne kot etične dileme. Netflix od partnerjev med drugim pričakuje, da o vsaki nameravani uporabi umetne inteligence obvestijo svojega kontaktnega predstavnika. Če UI produkti vključujejo končne materiale, podobnosti igralcev, osebne podatke ali zaščitene vsebine tretjih oseb, je potrebna pisna odobritev.

S smernicami želi Netflix zagotoviti, da bi občinstvo lahko zaupalo temu, kar na zaslonu vidi in sliši, zato morajo ekipe paziti, da z umetno inteligenco ne bi nehote zameglile meje med fikcijo in resničnostjo. Čeprav podjetje verjame, da UI prinaša predvsem ustvarjalne priložnosti, želi hkrati zmanjšati pravna tveganja in zagotoviti, da ostane transparentnost do gledalcev ključna vrednota.

