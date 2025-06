Objavljeno: 25.6.2025 20:00

Netflix ukinja igre

Netflix po zaprtju razvijalskega studia za AAA igre zdaj krči tudi knjižnico.

Oddelek za igre pri največji pretočni storitvi na svetu je v težavah, do jeseni bo njegovo knjižnico zapustilo več kot 20 priljubljenih iger, vključno z uspešnicami, kot sta Hades in trilogija Monument Valley. Igre bodo z Netflixa izginile julija, pri čemer je zadnji dan igranja za vsak naslov različen, Hades bo na primer na voljo le še do 1. julija, medtem ko bo Death’s Door po tem datumu dostopen še 14 dni. Celoten seznam za odpis vključuje tudi znane naslove, kot so Katana ZERO, Carmen Sandiego, Raji: An Ancient Epic, LEGO Legacy in The Case of the Golden Idol. Datumi odstranitev posameznih iger so objavljeni v Netflixovi mobilni aplikaciji.

Ob tem Netflix zmanjšuje tudi interaktivne vsebine, število teh se je skrčilo s 24 na 4. Tudi nagrajeni Bandersnatch iz serije Black Mirror ni preživel krčenja in je platformo zapustil 12. maja. Odločitev kaže na zmanjšano ambicijo podjetja na področju iger in interaktivnih vsebin, potem ko je začetna strategija doživela omejen uspeh.