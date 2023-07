Netflix tudi v Sloveniji onemogočil deljenje gesel

Netflix, največji ponudnik pretočnih video vsebin na svetu, je razširil svojo politiko omejevanja deljenja gesel na globalno raven. To pomeni, da tudi uporabniki v Sloveniji ne morejo več uporabljati računov drugih oseb brez plačila.

Netflix je prakso omejevanja deljenja naročnin v različnih gospodinjstvih razširil tudi na Slovenijo. Po novem bodo morali uporabniki, ki želijo dostopati do vsebin na Netflixu, imeti svoj lastni naročniški račun, kar pomeni, da deljenje gesel in naročnin z drugimi ne bo več mogoče. Slovenskim uporabnikom se je začelo prikazovati obvestilo, ki poudarja, da je Netflix namenjen samo tistim, ki živijo v istem gospodinjstvu kot naročnik. V obvestilu je tudi navodilo, kako preveriti, katere naprave so povezane z naročniškim računom, in kako prenesti posamezni profil na novo naročnino. V nekaterih državah Netflix ponuja možnost doplačila za nadaljevanje deljenja naročnine, vendar Slovenija ni med njimi. Osnovna naročnina na Netflix v Sloveniji stane 5 evrov na mesec, srednja naročnina 8 evrov, medtem ko Premium naročnina stane 10 evrov na mesec.

Globalna širitev omejevanja gesel je logično nadaljevanje politike, ki je Netflixu v prejšnjem četrtletju prinesla 6 milijonov novih naročnikov, saj podjetje trdi, da je število novih naročnikov preseglo število tistih, ki so odpovedali naročnino zaradi novih omejitev deljenja gesel. Nova politika predstavlja pomembno spremembo za mnoge uporabnike, ki so doslej delili svoje naročnine z družinskimi člani ali prijatelji. V prihodnje bodo morali vsi, ki želijo dostopati do vsebin na Netflixu, imeti svoj naročniški račun in plačevati svojo naročnino.