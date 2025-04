Netflix testira iskalnik, ki razume čustva

Netflix preizkuša novo funkcionalnost iskanja, ki naj bi popolnoma spremenila način, kako uporabniki odkrivajo vsebine.

V sodelovanju z OpenAI želi pretočni velikan namesto klasičnega iskanja po naslovih, zvrsteh ali imenih igralcev uporabnikom ponuditi umetno inteligentno filtriranje vsebin na podlagi občutkov in razpoloženja, na primer z iskalnimi pojmi, kot so žalostno, navdihujoče ali napeto. Pilotno testiranje trenutno poteka v Avstraliji in na Novi Zelandiji, kjer imajo izbrani uporabniki na mobilnih napravah z operacijskim sistemom iOS že dostop do te funkcije. Zanimivo je, da Netflix tokrat ni začel z Androidom, kot to običajno stori, kar nakazuje, da gre za skrbno odmerjen testni pristop.

Nova funkcionalnost bo uporabnikom omogočala bolj intuitivno in osebno iskalno izkušnjo, ki presega klasične algoritme priporočil. Če bo uspešna, bi lahko pomenila velik premik v načinu, kako platforme pristopajo k vsebinski navigaciji, od pasivnih predlogov do aktivnega, pogovorno vodenega raziskovanja vsebin. Netflix sicer že zdaj uporablja umetno inteligenco za prilagajanje vsebin na podlagi gledalčevih navad, vendar sodelovanje z OpenAI odpira novo poglavje. Širitev testiranja v ZDA in druge trge naj bi sledila že v kratkem.