Najpozneje ob lanski polomiji s posodobitvijo CrowdStrike je svet spoznal, kakšen glavobol lahko povzroči en sam okvarjeni gonilnik, ki prepreči normalni zagon Windows 11. Reševanje takšnih sistemov je načeloma možno, a terja nekaj znanja in predvsem fizični dostop do vsakega računalnika. Microsoft bo z naslednjo posodobitvijo izpolnil obljubo in postopek avtomatiziral.