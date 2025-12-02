Netflix odstranil možnost predvajanja s telefonov

Netflix je tiho odstranil možnost predvajanja vsebin iz telefona na televizor pri večini novejših naprav.

Na uradni spletni strani pretočnega velikana je objavljeno obvestilo, da storitev ne podpira več predvajanja iz mobilne naprave na večino televizorjev in TV-sprejemnikov, uporabnike pa usmerja k uporabi aplikacije na njihovem TV-ju ali predvajalni napravi. Spremembo so brez opozorila uvedli v zadnjih nekaj tednih. Nekateri uporabniki poročajo, da je funkcija izginila 10. novembra, drugi pa so opazili, da je bila možnost predvajanja prisotna v starejši različici aplikacije, po posodobitvi pa je preprosto izginila. Podpora predvajanju ostaja le na starejših napravah Chromecast in televizorjih z vgrajeno podporo Google Cast, vendar le za naročnike dražjih paketov brez oglasov.

Netflix razlogov za odstranitev funkcije ni pojasnil, ni pa prvič, da se je odločil za tak korak. Leta 2019 je tako odstranil podporo za AirPlay, ker naj ne bi mogel zagotavljati želene kakovosti predvajanja.