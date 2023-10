Netflix načrtuje ponovno zvišanje cen

The Wall Street Journal poroča, da se pretočni velikan pripravlja na dvig cen svojih storitev. Spet!

Stavka scenaristov in igralcev je pri koncu in nove pogodbe je treba nekako pokriti. Čeprav izračuni kažejo, da bodo novi pogoji dela Netflix olajšali zgolj za 0,2 letnega prihodka, namerava pretočni velikan nove stroške preložiti na pleča uporabnikov. Povišanje cen bo zagotovo uvedeno nekaj mesecev po končani stavki, saj bi bilo višanje v času, ko na pretočni storitvi ni novih vsebin, zelo nespametna poteza. Kot poroča WJS naj bi višanja cen že spočetka bilo deležnih več držav, na čelu z ZDA in Kanado. Kako drastično bo tokratno višanje cene, ni znano. Lani je Netflix že dvignil cene vseh svojih paketov, pri čemer je cena paketa Standard v ZDA narasla na 15,49 dolarja na mesec, paketa Premium pa na 19,99 dolarja na mesec.