Netflix je na marsikateri televiziji postal boljši

Pretočna platforma je uvedla podpora za standard HDR10+.

Netflix je tiho, a zelo odločno naredil korak naprej pri izboljšanju vizualne izkušnje svojih naročnikov. Platforma je uvedla podporo za HDR10+, napreden standard visokega dinamičnega razpona, ki omogoča bolj natančno in živahno prikazovanje slike. Medtem ko je bil Netflix že prej znan po tem, da ponuja HDR vsebine naročnikom z najdražjim paketom, so bile te večinoma na voljo le v osnovnem HDR10 ali naprednem Dolby Vision formatu, ki pa ga številni televizorji, na čelu s Samsungovimi, ne podpirajo. Zato ni presenetljivo, da se je Netflix zdaj odločil razširiti dostopnost kakovostnega HDR predvajanja tudi na milijone naprav po svetu, ki podpirajo HDR10+, od televizorjev do projektorjev. S tem se pridružuje tekmecem, kot so Apple TV+, Disney+ in Amazon Prime Video, ki že nekaj časa ponujajo HDR10+ kot standard.

Netflix je že začel uvajati HDR10+ na širok nabor vsebin, ne samo na lastne produkcije, temveč tudi na neodvisne filme, kot sta The Super Mario Bros Movie in No Hard Feelings. Cilj podjetja je, da do konca letošnjega leta ponudi HDR10+ izkušnjo za vse HDR vsebine na svoji platformi. Za optimalno izkušnjo bodo uporabniki potrebovali napravo, ki podpira HDR10+ in AV1, ter seveda naročnino Netflix Premium. Dolby Vision na platformi ostaja, saj Netflix še vedno sprejema vsebine v tem formatu in jih avtomatsko pretvori tudi v druge HDR-različice.