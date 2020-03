Netflix in YouTube pomagata Evropi - da bo internet zdržal!

Netflix bo za razbremenitev evropskih omrežij znižal količino prenesenih podatkov za 25%, kar bo seveda vplivalo na kakovost videa. Le malo za tem je tudi Google oznanil, da bo na prošnjo evropskega komisarja podobno omejitev vklopil tudi za pretočno predvajanje posnetkov servisa YouTube, pridružil pa se je tudi Amazon pri svojem Prime Video.

Zanimivo, da je do tega prišlo na podlagi prošnje evropskega komisarja za industrijo Thierryja Bretona, razlog pa je vse večja obremenjenost evropskega interneta. Zaradi dela od doma in zaradi vse večjih potreb uporabnikov, ki so doma. In da, Netflix je eden največjih porabnikov internetne pasovne širine, povsod po svetu, pa tudi v Evropi.

Pri Netflixu pravijo, da nižje kakovosti prenosa večina uporabnikov ne bo niti opazila, še najbolj bo opazna v najdražjem paketu, kjer je video predvajan v ločljivosti 4K. Komisar je pohvalil potezo Netflixa in poudaril, da je socialno distanciranje izredno pomembno, s tem pa se seveda povečajo zahteve po internetnih zmogljivostih, tako v službene kot tudi v prostočasne namene.

Netflix sicer zahteva prenos podatkov vsaj 0,5 Mb/s, priporočajo pa vsaj 1,5 Mb/s. Za najboljšo kakovost (torej ločljivost 4K) potrebujemo vsaj 25 Mb/s. Kot smo pred kratkim pisali, so tudi pri Arnesu zabeležili nove rekorde v obremenjenosti spleta pri nas.

Trenutno so ti ukrepi omejeni na Evropo, a si predstavljamo, da bodo s časom morali podobno omejiti tudi promet v ZDA.