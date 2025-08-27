Objavljeno: 27.8.2025 16:00

Netflix ima nov najbolj gledani film vseh časov

Animirana uspešnica KPop Demon Hunters je postala najbolj gledan film v zgodovini Netflixa.

Animirana pustolovščina KPop Demon Hunters je uradno postala največji hit Netflixa doslej, saj je z 236 milijoni ogledov presegla prejšnjega rekorderja, akcijski film Red Notice iz leta 2021. Film, ki je junija doživel premiero, spremlja svetovno znano dekliško K-pop skupino Huntr/x, katere članice Rumi, Mira in Zoey v prostem času skrivaj lovijo demone.

Kljub začetnim dvomom o privlačnosti originalnih animacij je film postal presenetljiv fenomen. Poleg pretočne platforme je osvojil tudi kinodvorane, saj je kot prvi Netflixov naslov osvojil filmsko lestvico v ZDA, zahvaljujoč posebni, pevski verziji, ki je razprodala več kot tisoč projekcij in prinesla okoli 18 milijonov ameriških dolarjev prihodkov. Podobno evforijo so doživela tudi britanska kina, preden je dotična različica za petje ob ogledu prišla tudi na Netflix. Velik del zaslug za uspeh lahko pripišemo glasbi, album z njo je podrl številne rekorde s štirimi skladbami na prvih desetih mestih lestvice Billboard Hot 100. Osrednja uspešnica Golden ostaja na prvem mestu še naprej.

AzCAwdp1uIQ