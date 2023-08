Objavljeno: 24.8.2023 07:00

Netflix bo brezplačno razdelil DVD-je

Pred davnimi časi, v računalniški prazgodovini, je Netflix nastal kot digitalna videoteka. Z današnje perspektive se sliši neverjetno, a v 80. in 90. letih je bil poslovni model izposojevalnic video kaset (VHS) in kasneje DVD-jev velik posel. V veliki meri ga je uničil prav Netflix, ki je uvedel izposojo po pošti. Naročili smo želeni film, ga v nekaj dneh dobili v nabiralnik, pogledali in vrnili.

Danes je tudi tak model zastarel, saj so hitre internetne povezave omogočile pretočne storitve takoj in povsod. A zgodovina umira počasi in Netflix še vedno izposoja DVD-je, le da prek podružnice DVD.com. Ta bo 29. septembra letos zares prenehala poslovati in šele poltretje desetletje po ustanovitvi se bo Netflix zares odpovedal pošiljanju medijev po pošti.

Teh ni malo. Ker bo treba z njimi nekaj storiti, vsakršno skladiščenje, odsvojitve ali uničevanje pa stane, je Netflix uporabnikom sporočil, da lahko po 29. septembru DVD-je obdržijo. DVD-ji, katerih vračilo zapade po tem času, preidejo v trajno last uporabnikov, če to želijo. Še več, Netflix bo uporabnikom ponudil, da naročijo do 10 dodatnih DVD-jev. Žal le v – ZDA.

In s tem se zares končuje neka, po svoje zelo romantična doba, ko smo morali na ogled filma - čakati.