NetApp predstavlja pomnilnik za kontejnerje v oblaku

Podjetje NetApp, dolgo vrsto let znano po svoji tehnologiji pomnilniških sistemov uvaja povsem novo kategorijo izdelkov, ki je še posebej primerna za sodobne aplikacije, ki slonijo na mikroservisih, kontejnerjih in konceptu uporabe v oblaku brez vezave na specifično strežniško infrastrukturo.

Tako kot koncept servereless omogoča uporabo aplikacij, kjer se infrastruktura samodejno prilagaja potrebam programa in se lahko preprosto seli med fizičnimi strežniki ter celo med različnimi oblaki, NetApp uvaja koncept storageless, kjer nekaj podobnega velja za hrambo podatkov v oblaku.

Nova tehnologija se imenuje Spot Storage, NetApp pa jo je pridobil z nakupom družbe Spot, ki se je zaključil v začetku poletja. Spot Storage omogoča, da lahko kontejnizirano aplikacijo povežemo na podatkovni vir, ki je virtualiziran in se lahko nahaja na poljubni lokaciji, v javnem ali zasebnem oblaku.

Spot Storage ne zahteva ustvarjanja volumnov in rezervacije sredstev temveč se dinamično prilagaja potrebam aplikacije. Poleg tega v ozadju delujoča programska oprema sproti optimizira hrambo podatkov glede na njihovo strukturo in vzorce rabe. Obenem uporablja tudi kompresijo in deduplikacijo podatkov za kar se da učinkovit izkoristek prostora.

NetApp trdi, da Spot Storage lahko zaradi vsega tega nudi tudi do 70% nižji strošek hrambe podatkov kot še tako prilagodljiva ponudba pomnilniškega prostora v javnem oblaku. Obenem lahko pomnilniške sisteme s tehnologijo Spot Storage uporabimo tudi neposredno iz storitev v oblaku, kot so AWS, Google Cloud in Azure, saj v teh okoljih NetApp nudi ustrezne storitve dostopa do pomnilnikov Spot Storage.