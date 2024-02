Nepričakovana upokojitev storitev Azure IoT Central

Microsoft je dokaj precej nepričakovano najavil, da bodo do leta 2027 upokojili še razmeroma mlado storitev v oblaku namenjeno internetnim stvarem (IoT). Storitev Azure IoT Central bodo dokončno ukinili 31. marca 2027, novih projektov pa ne bo možno več odpirati že od aprila 2024.

Azure IoT Central je sicer ena od treh storitev namenjenih internetnim stvarem v oblaku. Prva je IoT Hub, ki zagotavlja varen in razširljiv način povezovanja, spremljanja in upravljanja naprav ter senzorjev IoT. Azure IoT Edge je druga storitev, zasnovan na način, da napravam omogoča lokalno izvajanje delovnih obremenitev v oblaku. Azure IoT Central je popolnoma upravljana rešitev IoT v oblaku za povezovanje in upravljanje naprav v velikem obsegu. Lokalne različice bodo torej še naprej podprte, upravljana storitev v oblaku pa se bo poslovila.

Kot ena od prvih platform kot storitev (PaaS) za upravljanje internetnih stvari, je IoT Central nudil odskočno desko za številne projekte povezane z napravami IoT. Toda narava uporabe teh naprav je takšna, da so tovrstna bremena pogosto procesirana in upravljanja na internetnem robu (edge computing), bistveno manj pa v oblaku, zlasti zaradi potreb po hitri odzivnosti.

Microsoft sicer podrobnejših utemeljitev za opustitev ni navedel, s tem korakom pa sledijo prekinitvam ponudbe podobnih storitev pri tekmecih. IBM je svoj Watson IoT ukinil decembra lani. Nekateri analitiki menijo, da upravljane storitve prinašajo nizko dodano vrednost ob visokih stroških razvoja in upravljanja, zato bodo v prihodnje tovrstne obdelave potekale predvsem lokalno.