Objavljeno: 12.7.2023

Nepogrešljiva pomočnika občasnih ali stalnih popotnikov

Čeprav se ljudje navdušujemo nad takšnimi in drugačnimi na dotik občutljivimi zasloni, pa sta, ko gre za tipkanje besedil ali daljših dopisov in celo e-poštnih sporočil, tipkovnica in miška še vedno prva izbira. Obstaja komplet tipkovnice in miške, s katerima bo celo občasno delo na dopustu v užitek. Napravi slišita na ime Logitech® MX Keys S in MX Anywhere 3S Mouse.

Začnimo s tipkovnico. Kaj pa je tako posebnega pri njej, vprašate. Drži, na prvi pogled je res videti kot zelo lična in minimalistično zasnovana tipkovnica, podobna tisti na prenosnih računalnikih. Gre za brezžično tipkovnico, ki jo lahko vedno in povsod vzamete s seboj, saj meri vsega 13,2 x 43 x 2 cm in tehta 810 gramov. Nizek profil tipk, ki so posrečeno oblikovane za konice prstov, omogoča udobno in natančno tipkanje, pa tudi hitremu tipkanju se ne upira. Na voljo je v dveh barvnih kombinacijah, grafitni in sivo-beli, pri čemer slednja spominja na naprave z logotipom ugriznjenega jabolka, kar je vsekakor plus.

Vse to na prvi pogled. A čim se tipkovnici Logitech® MX Keys S približate v temnejšem okolju, pokaže svojo drugo plat. Dobesedno. Izboljšana osvetlitev se ne odziva le na vaše roke, ko se približujejo tipkovnici, temveč se prilagaja tudi svetlobi okolice. V praksi to pomeni, da tipkovnica tudi v popolni temi pod prsti ne »žari«, temveč je vedno ravno prav osvetljena, da pripomore k produktivnosti in obenem nikoli ni moteča. Že to je svojevrsten dosežek, za katerega velja pohvaliti Logitechove inženirje. Če vam sicer nadvse posrečena privzeta nastavitev osvetlitve ni všeč, jo še vedno lahko prilagodite lastnemu okusu z aplikacijo Logi Options+.

Postavitev tipk je standardna, a z zanimivo novostjo. Tipkovnica Logitech® MX Keys S premore tudi gumb za t. i. emotikone (beri: emojije), ki je podoben tistemu, ki ga najdete na Logitechovi vrhunski mehanski tipkovnici POP Keys. Tu je še gumb za izklop zvoka za klice in celo gumb za diktiranje – povezan s programsko funkcijo pretvorbe govora v besedilo. Sama tipkovnica sicer nima vgrajenega mikrofona, zato boste morali imeti v bližini zunanji mikrofon, če tipkovnico uporabljate z namiznim računalnikom, kar nakazuje na to, da so inženirji predvideli, da bo najpogosteje sodelovala s tablicami in celo pametnimi telefoni. Torej gre za tipkovnico po meri poslovnežev in vseh, ki delajo na daljavo – po potrebi tudi med dopustom ali vikend odmorom.

To je tipkovnica, ki uporabniku omogoča, da postori več in hkrati hitreje. Med ključne nove funkcije se uvrščajo t. i. pametna dejanja Smart Actions v aplikaciji Logi Options+, ki vam omogočajo, da preskočite ponavljajoča se dejanja z avtomatizacijo več opravil z enim pritiskom tipke, tako da lahko racionalizirate svoj delovni proces. Podobno kot makro ukazi. Ko se enkrat navadite nanje, ni poti nazaj – želeli boste optimizirati vse, kar se optimizirati oziroma avtomatizirati da.

Dodatna svoboda, ki jo tipkovnica ponuja, je v njeni povezljivosti. Z Bluetoothom ali priloženim Logi Bolt USB konektorjem se namreč lahko povežete kar na tri različne naprave in med njimi enostavno prekljapljate s pritiskom na gumb. Pa ne samo to, tipkovnica ne podpira le operacijskih sistemov Windows in MacOS, ampak tudi iPadOS, Android, Linux in Chrome OS.

Piko na i pa postavi hitro polnjenje prek vmesnika USB-C. S priloženim polnilnim kablom USB-C se tipkovnica ekspresno napolni, vgrajena baterija pa ji omogoča do 10 dni avtonomije delovanja. Še več, če vam ni mar za osvetlitev tipk, lahko tipkovnica z enim polnjenjem baterije deluje kar do pet mesecev!

Mojstrovina v obliki računalniške miške

In potem je tu še idealna partnerica – računalniška miška MX Anywhere 3S. Gre za Logitechovo najnaprednejšo brezžično kompaktno miško, ki je idealna za napredne uporabnike, ki iščejo vrhunsko zmogljivost, prenosljivost in udobje. Tudi na poti. Oziroma kjerkoli, na kar nakazuje že njeno ime. Brez skrbi, če vam je pomemben slog, naj vam takoj zaupamo, da je miška na voljo v grafitni, bledo sivi ali rožnati barvi.

Logitech je ime, ki v svetu računalniških mišk pomeni »logično« izbiro. Gre za zmogljive in zanesljive miške. Tudi miško MX Anywhere 3s odlikujejo hitrost, natančnost in tišina delovanja, za katere so zaslužena nova tika stikala miške, elektromagnetno MagSpeed™ pomično kolesce, ter prenovljeni senzor ločljivosti 8K DPI, ki lahko sledi na kateri koli podlagi, tudi na steklu. V praksi to pomeni, da miška zazna vsak, še tako droben premik, zato jo bodo cenili ustvarjalci vsebin, razvijalci in analitiki pa tudi igričarji ter seveda vsi ostali, ki bi radi svoje delo ali igranje opravljajo kjerkoli. Vsakega evra pa je vredna ergonomska oblika, ki zagotavlja udobje ne glede na to, kje delate, hkrati pa preprečuje bolečine in utrujenost: obojestranska, kompaktna in nizkoprofilna zasnova ustreza tako majhnim kot velikim rokam.

Podobno kot pri tipkovnici, lahko tudi pri miški v programu Logi Options+ nastavite hitrost sledenja, prilagodite funkcije posameznih gumbov in uporabite že pripravljene prilagoditve za posamezne aplikacije. Logitech MX Anywhere 3S krasi zanesljiva brezžična povezljivost, miška deluje tudi do 10 metrov daleč stran od računalnika ali tablice, torej jo mimogrede uporabljate tudi kot daljinski upravljalnik med večernim predvajanjem večpredstavnostnih vsebin. Tudi miška se polni preko vmesnika USB-C, pri čemer polna baterija zagotavlja kar do neverjetnih 70 dni avtonomije!

Zdaj veste, česa ne smete pozabiti doma, če bi radi na dopustu tudi občasno delali ali se igrali.

