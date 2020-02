Nemško sodišče ustavilo gradnjo Tesline tovarne

Objavljeno: 17.2.2020 11:00

Proizvajalec električnih avtomobilov je moral ustaviti priprave na gradnjo svoje prve evropske tovarne vozil in baterij.

Sodišče poudarja, da gre za začasni odlok, za prepoved gradnje pa potiskajo okoljevarstveniki. Pravijo, da bi tovarna močno ogrozila divje živali in vodne vire, gre namreč za doslej pogozdeno področje v bližini Berlina. Podjetje je namreč že začelo s sečnjo na tisoče dreves, konkretno gre za 91 hektarov površine, skupaj so od države Brandenburg kupili slabih 300 hektarov zemlje. V tovarni naj bi proizvedli do 500.000 avtomobilov na leto, zaposlenih naj bi bilo okoli 12.000. Pri tem so obljubili, da bodo preselili kolonije gozdnih mravelj, netopirjev in kuščarjev, prejšnji mesec pa so oblasti razorožile sedem bomb iz druge svetovne vojne.