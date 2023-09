Nemški Amazon brezplačno pošilja tudi v Slovenijo

Nemška veja največjega spletnega trgovca na svetu je avgusta razširila seznam držav, v katere je pošiljanje izdelkov zastonj.

Do brezplačne poštnine so upravičeni naslovniki iz Slovenije, če kupijo izdelke v vrednosti 59 evrov ali več. Vsi izdelki morajo biti poslani neposredno iz Amazonovega skladišča, kar je na spletni strani označeno z oznako prodajalca Dispatches from ter besedilom v košarici Eligible for FREE Shipping. Seveda je brezplačna zgolj standardna poštnina, ki paket na vrata naročnika dostavi v roku treh do šestih delovnih dni, medtem ko so hitrejše variante še vedno plačljive. Kljub temu gre za dobrodošlo pridobitev kupcev s sončne strani Alp, ki smo v preteklosti za tovrstno dostavo v Slovenijo plačevali 12 evrov plus evro za vsak kilogram teže pošiljke.