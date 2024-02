Nemške hitre vlake še vedno poganja Windows 3.11

Nemške železnice na hitrih vlakih ICE 1 in ICE2 uporabljajo več kot 30 let star operacijski sistem Windows for Workgroups 3.11.

Razpis za delovno mesto na naslovu Gulp.de je razkril presenetljivo uporabo zastarele tehnologije pri državnem železniškem podjetju Deutsche Bahn (DB). Siemens Mobility, ki zagotavlja storitve zanj, je po poročanju lokalnega medija Heise Online v oglasu iskal sistemskega administratorja z znanjem o operacijskem sistemu Windows 3.11. Slednje bodo zaposleni potrebovali, saj Windows for Workgroups 3.11 še vedno napaja prikazovalni sistem v kabini, ki vozniku vlaka v realnem času prikazuje vse pomembne tehnične podatke.

Pri Siemens Mobility so potrdil avtentičnost objave delovnega mesta in pojasnili, da imajo vlaki in železniška infrastruktura življenjsko dobo 30 let ali več. Podjetje v uporabi zastarelega operacijskega sistema ne vidi nič spornega, saj njihovi kupci zgolj nadaljujejo z varno uporabo preizkušenih sistemov, ki so standard v industriji, medtem ko jim pri Siemens Mobility zagotavljajo podporo in vzdrževanje skozi celoten življenjski cikel.