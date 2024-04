Nemška zvezna država Schleswig-Holstein migrira na odprto kodo

V nemški zvezni državi Schleswig-Holstein na severu so se odločili, da bodo 30.000 računalnikov v javni upravi migrirali na Linux in LibreOffice, medtem ko trenutno uporabljajo Windows in Microsoft Office. S tem želijo izboljšati neodvisnost, varnost in trajnost. Odprta koda predstavlja digitalno suverenost, saj se ne more zgoditi priklep na ponudnika (vendor lock in).

To vse drži, a zgodbe niso vedno pozitivne. V Nemčiji zagotovo najbolj odmeva ponesrečen prestop Münchna na Linux, ki se je vlekel desetletje, stal 20 milijonov evrov, na koncu pa so se vrnili na Windows in Office. Razlogov za neuspeh je bilo več, segajo pa od neprimernega vodenja projekta prek navajenosti uporabnikov na Windows do lobiranja.

V Schleswig-Holsteinu želijo preiti celostno. To vključuje Linux kot operacijski sistem, LibreOffice kot pisarniški paket, Nextcloud, Open Xchange/Thunderbird, odprtokodno zamenjavo za Microsoft Active Directory in odprtokodno internetno telefonijo. Načrti so velikopotezni, o realizaciji pa bomo lahko sodili kasneje.

