Objavljeno: 1.2.2024 05:00

Nemška policija zasegla za 2 milijardi dolarjev bitcoinov

Nemška policija je v sodelovanju z ameriškim preiskovalnim uradom FBI zasegla 50.000 bitcoinov, ki so vredni skoraj dve milijardi dolarjev. Šlo je za racijo nad spletno stranjo Movie2K, ki je svoj čas ponujala pretočno predvajanje filmov, za katere niso imeli urejenih avtorskih pravic.

Movie2K je od samega začetka sprejemal donacije oziroma plačila v bitcoinih. V davnih časih je bil bitcoin vreden precej manj kot danes, zato jih je svoj čas najbolj priljubljena pretočna stran v Nemčiji nabrala precej. Stran je prenehala delovati že davnega leta 2013, kar se je zgodilo zaradi pravnih zapletov. Nemška policija je leta 2019 aretirala tri posameznike, ki so bili povezani s stranjo. Tedaj so zasegli za 30 milijonov dolarjev bitcoinov.

Policija je predvidevala, da imajo upravljavci strani skritih še več bitcoinov, kar se je sedaj potrdilo. Tožilstvo v Dresdnu, kriminalistična policija Saške in lokalna davčna uprava so uspeli zaseči 50.000 bitcoinov, kar je eden največjih ulovov na svetu. Zaseg je morda pretirana beseda, saj so jih obtoženi sami prenesli v policijske denarnice. O usodi bitcoinov še ni odločeno.

