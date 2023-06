Objavljeno: 22.6.2023 05:00

Nemčija: Google Automotive Services ovira konkurenco

Nemški varuh konkurence () je sporočil, da bodo prepovedali več praks, ki so povezane z Googlovim informacijsko-razvedrilnim sistemom za osebna vozila Automotive Services. Težava je v združevanju storitev in zlivanju podatkov uporabnikov, kar bi podjetju lahko dalo nepošteno prednost pred konkurenco.

V Google Automotive Services najdemo priljubljene zemljevide (Google Maps), spletno tržnico z aplikacijami (Google Play) in Googlovega asistenta za krmiljenje z glasom. Google te storitve nudi le kot paket, kar je po mnenju urada za varstvo konkurence problematično in namenjeno zaviranju konkurenčnih rešitev. Še večja težava pa je, da Google s palico in korenčkom proizvajalce vozil sili, da so Googlove storitve privzete ali celo edine.

Zato so v uradu v predhodni oceni Google opozorili, da bodo prepovedali tovrstne nepoštene prakse. To ne pomeni nujno, da bodo v celoti prepovedali Automotive Services, bo pa morda obvezno nuditi licenciranje po posameznih storitvah ali kaj podobnega. Preiskava še poteka, je pa zelo blizu koncu.

Google je v odzivu dejal, da je na tem področju konkurenca izjemno huda in da je zagotovo ne morejo ovirati. Poudarili so, da bodo sodelovali z organi.