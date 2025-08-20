Objavljeno: 20.8.2025 09:00

Nemčija bi zakonsko prepovedala blokiranje oglasov

Nemško zvezno vrhovno sodišče je ponovno obudilo pravno bitko, ki bi lahko imela daljnosežne posledice za uporabnike spletnih brskalnikov in razvijalce razširitev.

Gre za tožbo medijskega giganta Axel Springer proti podjetju Eyeo, ustvarjalcu priljubljene razširitve Adblock Plus, ki blokira spletne oglase. Springer trdi, da pripomočki za blokiranje oglasov ogrožajo njegov poslovni model in da ti posegajo v samo izvajanje spletnih strani v brskalniku. Njegov argument temelji na tem, da je koda HTML/CSS zaščitena enako kot računalniški program, pri čemer blokiranje oglasov nezakonito posega v strukture pomnilnika (DOM, CSSOM, rendering tree) in s tem izvaja nedovoljeno reprodukcijo in spreminjanje kode. Nižje sodišče v Hamburgu je to argumentacijo sprva zavrnilo, a je nemško vrhovno sodišče odločitev delno razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno obravnavo.

Pri Mozilli so že opozorili, da bi morebitna prepoved lahko šla dlje od samega blokiranja oglasov. Številne razširitve spreminjajo prikaz strani zaradi dostopnosti, zasebnosti ali prilagoditev uporabniku, zato bi razsodba v prid Springerju lahko ogrozila širši ekosistem razširitev in svobodo uporabnikov pri uporabi brskalnikov.

Čeprav pripomočki za blokado oglasov v Nemčiji (za zdaj) niso prepovedani, je primer znova odprt in bi se lahko vlekel več let. V tem času obstaja nevarnost tako imenovanega ohlajevalnega učinka, ko bi razvijalci zaradi strahu pred tožbami omejevali funkcionalnost svojih orodij, brskalniki pa bi lahko postali bolj zaprti. Rezultat bi bil manj svobode za uporabnike ter manj inovacij v razvoju razširitev.