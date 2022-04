Objavljeno: 7.4.2022 05:00

Nemci ugasnili ilegalno spletno tržnico Hydra

Na temnem delu internet je danes ugasnila spletna tržnica Hydra, saj so nemški organi pregona zasegli strežnike, na katerih je tekla. Hydro so ustanovili leta 2015, ko so bili organi pregona ugasnili AlphaBay. Aretirali niso nikogar, ker so hekerji v Rusiji.

Nemški preiskovalci so zasegli 543 bitcoinov (22 milijonov evrov) in vso infrastrukturo, na kateri je tržnica gostovala. Nudila je več nezakonitih storitev, denimo nakupe mamil, ponarejene dokumente in pranje kriptovalut. Znana je bila zlasti po tem, saj imajo tatovi kriptovalut pri unovčevanju svojega plena precej težav, ker so transakcije pač javne in vsi gledajo, kam bodo bitcoini odtekli. Hydra je omogočila hitro pranje in na koncu tudi dostavo denarja v gotovini s kurirji. Namenjena je bila zlasti rusko govorečim strankam, a redki niso bili niti obiskovalci iz drugih držav.

Zato ni presenetljivo, da so v ZDA v povezavi s to racijo zasegli tudi kriptomenjalnico Garantex. Čeprav so zasegli več milijonov dolarjev in ugasnili stran s 17 milijoni uporabnikov, bo verjetno konec enak kot doslej. Kmalu bo nekje vzniknila njena naslednica in lov se bo začel znova.