Objavljeno: 19.8.2025 05:00

Nekdanji Intelov inženir obsojen zaradi predaje poslovnih skrivnosti Microsoftu

Nekdanjega Intelovega uslužbenca Varuna Gupto, ki je delal več kot desetletje delal kot inženir za produktni marketing, so obsodili na dve leti pogojne kazni in plačilo 34.472 dolarjev, ker je odtujil več tisoč datotek. Te naj bi mu pomagale dobiti službo pri Microsoftu, kjer so informacije uporabili pri pogajanjih z Intelom pri nakupu večjega števila procesorjev.

Gupta je pred odhodom iz Intela več časa vestno kopiral vse datoteke s poslovnimi skrivnostmi, nato pa je poiskal novo zaposlitev. Med dokumenti so bile tudi predstavitve v PowerPointu, ki so prikazovale Intelovo strategijo določanja cen.

Tožilstvo je za Gupto zahtevalo osem mesecev zaporne kazni, a je sodišče ocenilo, da je že dovolj kaznovan z izgubo ugleda in možnosti za nadaljnje zaposlitve v sektorju. Kazen, ki jo mora plačati, odseva stroške, ki bi jih osem mesecev zapora povzročilo ZDA.

Gupta je moral kazen poravnati, preden se je odpravil v Francijo, kjer bo začel na novo – to pot v vinarski industriji.

Oregon Live