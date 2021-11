Nekateri uporabniki Tesel ostali pred zaklenjenimi avtomobili

V soboto so uporabniki Tesline aplikacije, ki omogoča nadzor avtomobila (denimo gretje), pa tudi odklepanje, ostali na suhem. Zaledni sistem je namreč odpovedal.

BBC poroča, da je okoli 500 uporabnikov odpoved sporočilo na spletno stran DownDetector, stanje pa se je popravilo šele okoli 5 ur kasneje. Uporabniki so na Twitterju poročali, da so ostali pred zaklenjenimi vrati svojih avtomobilov, saj (nekateri) za odklep uporabljajo le aplikacijo in ne običajen ključ/kartico, ki deluje prek Bluetooth.

Teslin šef Elon Musk (ki je sicer zaradi lastništva Teslinih delnic daleč najbogatejši zemljan) je tudi tokrat odigral tehnično podporo in se uporabnikom opravičil, ter obljubil, da bodo storili vse, da se to ne bi ponovilo.

Iz zgodbe se lahko naučimo, da v celoti zaupati »oblaku« ni smiselno, za vsak primer je gotovo dobro v žepu imeti tudi običajen ključ…