Nekateri Chromecasti ne delajo več

Uporabniki druge generacije naprav Chromecast in Chromecast Audio poročajo o napaki, ki se pojavi pri poskusu predvajanja vsebine.

Napaka z oznako »Untrusted device« (nepreverjena naprava) uporabnike druge generacije brezžičnih pretočnih predvajalnikov Chromecast opozarja, da naprave ni bilo mogoče preveriti, kar bi lahko bilo posledica zastarele programske opreme. To je sprožilo skrb, da bi Google lahko prenehal podpirati te naprave, podobno kot se je zgodilo s prvo generacijo Chromecasta leta 2023. Vendar Google uradno še ni oznanil ukinitve podpore za omenjene modele. Po navedbah uporabnikov, ki so se obrnili na podporo, je podjetje seznanjeno s težavo in dela na rešitvi.

Google je avgusta lani sicer prenehal s proizvodnjo Chromecastov, a obljubil nadaljnje posodobitve programske in varnostne opreme za najnovejše naprave. Če se izkaže, da podpora za drugo generacijo Chromecastov in Chromecast Audio resnično izginja, bo to še posebej razočaranje za ljubitelje slednjega, saj kljub številnim alternativam na trgu še vedno velja za edinstveno in priljubljeno napravo.