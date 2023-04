Ne uporabljajte javnih polnilnih postaj s priključki USB

Navadili smo se že, da USB-ključkov neznanega izvora ne vtikamo v računalnike. V najboljšem primeru so zgolj okuženi, krožijo pa tudi uničevalski ključki, ki računalnik fizično poškodujejo. FBI sedaj opozarja, da enako velja za pametne telefone in polnilnike zanje, saj lahko napadalci prek njih okužijo naše naprave.

FBI opozarja, da so nevarne postaje za brezplačno polnjenje naprav na letališčih, v hotelih, nakupovalnih središčih in podobno. Te imajo priključke USB, ki delujejo povsem nedolžno in omogočajo polnjenje telefonov. A zlikovci so ugotovili, kako jih lahko zlorabijo za napad na naprave z zlonamerno programsko opremo. FBI zato priporoča, da uporabljajo svoje polnilnike, lastne kable in zgolj električne vtičnice. Pri tem mirijo, da gre za splošno opozorilo in da podlaga zanj ni v kakšnem nedavnem incidentu.

O podobnih nevarnostih je Zvezna komisija za telekomunikacije (FCC) svarila že predlani. Tedaj so opozarjali na zlonamerne kable USB, ki vsebujejo programsko opremo za prestrezanje podatkov. Tudi tedaj so odsvetovali uporabo javnih polnilnih postaj.