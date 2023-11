Navigacija opozarja na nevarne ceste

Googlova navigacija Waze je bogatejša za prikaz zgodovine nesreč na izbrani cesti.

Funkcija History of crashes aplikacije Waze bo voznike opozarjala na nevarne ceste s pomočjo podatkov drugih udeležencev v prometu, preteklih dogodkov in umetno inteligentne analize značilnosti izbrane poti, gostote prometa, velikosti in višine ceste. Pristop omogoča navigaciji Waze, da nenehno posodablja in izboljšuje svojo bazo podatkov, kar pripomore k natančnosti in zanesljivosti njenih opozoril. Glavni cilj funkcije History of crashes je zagotoviti voznikom dodatne informacije, ki jim lahko pomagajo pri sprejemanju boljših odločitev o izbiri poti. To je še posebej koristno v situacijah, kjer so na voljo alternativne poti, in voznik lahko izbere manj nevarno pot. Za zdaj ni znano, kdaj bo zmožnost na voljo v vseh regijah ali kako bo vplivala na splošno uporabniško izkušnjo v aplikaciji Waze, vendar je jasno, da gre za pomemben korak naprej v smeri izboljšanja cestne varnosti in zagotavljanja boljše vožnje za vse uporabnike.