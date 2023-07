Navidezno resničnost že testirajo v simulatorjih letenja

Ena izmed možnih uporab navidezne resničnosti (VR) je pri urjenju, kjer izstopajo piloti. Ti dandanes večidel svojega urjenja opravijo v simulatorjih letenja, ki so od znotraj praktično enaki kot letalska kabina. Ameriška Uprava za civilno letalstvo (FAA) sedaj preverja, kako bi se tod obnesla navidezna resničnost.

V ta namen so se povezali s švicarskim podjetjem Loft Dynamics, ki jim dobavlja naglavne komplete za navidezno resničnost. Ti replicirajo kabino helikopterja, s čimer je lahko simulator letenja precej manj kompleksen in cenejši. Postavili so dva: imitirajo helikopterja Airbus SE H125 in Robison R22, ki stojita v vadbenem centru v Atlantic Cityju.

To še ne pomeni, da se bo navidezna resničnost tudi v praksi uporabljala pri urjenju pilotov. FAA je v preteklosti testirala že precej tehnologij, ki potem nikoli niso ugledale komercialne luči sveta. Helikopterji so v tem pogledu težji problem kot letala, ker so simulatorji še kompleksnejši, ker morajo poustvariti več manevrov.

Bloomberg