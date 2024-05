Natrijeve baterije so tu

Danes si sicer modernega sveta prenosnih naprav ne moremo predstavljati brez litij-ionskih baterij, a na vrata trkajo že nove tehnologije. Med obetavnejšimi so natrij-ionske baterije, ki prihajajo v množično proizvodnjo. Ameriški start-up Natron je sporočil, da so minuli teden začeli množično proizvodnjo.

Natrij-ionske baterije imajo številne prednosti pred litij-ionskimi, med katerimi je zlasti manjša reaktivnost ob predrtju in lažja dostopnost surovin. Namesto litija, kobalta in niklja uporabljajo natrij, železo in aluminij, ki so bistveno pogostejši elementi. Njihovo pridobivanje je okoljsko manj škodljivo, hkrati pa so zaloge enakomerneje razporejene po svetu. Natron trdi še, da imajo zelo dolgo življenjsko dobo, ki dosega 50.000 ciklov polnjenja, in da omogočajo hitrejše polnjenje in praznjenje.

Seveda pa imajo tudi nekaj slabosti, med katerimi je glavna nižja energijska gostota. Ta je približno 3- do 4-krat nižja, kar v praksi onemogoča rabo ter baterij v prenosnih napravah. To priznava tudi Natron, ki poudarja, da so za zdaj namenjene stacionarni rabi. Te je v resnici čedalje več, saj obnovljivi energetski viri in ostale tehnologije terjajo tudi učinkovito skladiščenje energije. Morda bodo prav natrijeve baterije ključ za njihov širši razmah.