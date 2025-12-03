Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 3.12.2025 09:00 | Teme: zdravje

Natisnjena roženica slepi pacientki povrnila vid

Znanstveniki so prvič uspešno presadili natisnjeno roženico in s tem povrnili vid pacientki, ki je bila slepa.

Poseg, ki pomeni velik preboj na področju regenerativne medicine, so izvedli na izraelskem inštitutu Rambam Eye v sodelovanju s podjetjem Precise Bio, ki razvija tkiva s pomočjo biotiskanja. Operacija predstavlja pomemben korak naprej, saj so poškodbe roženice ena najpogostejših oblik slepote, dostop do darovanega tkiva pa je neenakomeren: v nekaterih državah so roženice na voljo v nekaj dneh, drugje pa bolniki čakajo leta. Biotiskanje ponuja rešitev za globalno pomanjkanje darovanih roženičnih tkiv. Iz ene roženice zdravega darovalca lahko v laboratoriju ustvarijo približno 300 novih implantatov, kar bi lahko močno povečalo dostopnost zdravljenja.

Prvi 3D-tisk roženice je bil sicer narejen že leta 2018 na Univerzi v Newcastlu, današnji preboj pa je rezultat več kot desetletnega razvoja in kliničnega sodelovanja. Tehnologija se naj ne bi ustavila pri očesu, podjetje Precise Bio verjame, da bi lahko v prihodnosti tiskali tudi srčno tkivo ter jetrne in ledvične celice. To bi lahko pomenilo novo upanje za milijone ljudi, ki čakajo na presaditev organov.

