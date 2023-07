Nasprotnik umetne inteligence Elon Musk (znova) obrnil ploščo

Muskovo novo podjetje xAI se bo ukvarjalo z razvojem umetne inteligence.

Elon Musk, eden prvih podpornikov OpenAI, podjetja, ki je ustvarilo priljubljeni ChatGPT, je po prvotnem zagovarjanju ustavitve razvoja umetne inteligence, obrnil ploščo. Ustanovil je namreč novo podjetje xAI, ki bo po njegovih besedah z umetno inteligenco pomagalo človeštvu razumeti pravo naravo vesolja. V podjetju je zaposlenih več inženirjev, ki so prej delali v sorodnih podjetjih, kot sta že omenjeni OpenAI, DeepMind, Microsoft in Google. Iz skrivnostnega sporočila na uradni spletni strani podjetja za zdaj ni mogoče razbrati konkretnih ciljev podjetja ali vrsto umetne inteligence, na katero se želijo razvijalci osredotočiti. Več bo bržkone znanega v petek, 14, julija, ko bo ekipa v sestavi Musk, Igor Babuschkin, Manuel Kroiss, Yuhuai (Tony) Wu, Christian Szegedy, Jimmy Ba, Toby Pohlen, Ross Nordeen, Kyle Kosic, Greg Yang, Guodong Zhang in Zihang Dai, gostila pogovor na omrežju Twitter Spaces.