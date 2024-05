Naslovi IPv4 so tako dragoceni, da so lahko jamstvo za poplačilo dolgov

Ameriški telekomunikacijski gigant Cogent je izdal za 206 milijonov dolarjev zavarovanih komercialnih zapisov, ki jih bodo poplačali v petih letih. Takšen način financiranja podjetij ni nič nenavadnega, povedno pa je zavarovanje, ki ga je Cogent zastavil kot garancijo za poplačilo. Za izpolnitev obveznosti jamči z naslovi IPv4, ki jih ima v lasti.

Naslovi IPv4, denimo 89.212.23.214, ki pripada naši reviji (www.monitor.si), so čedalje redkejše blago. Zaradi tehnoloških razlogov jih je zgolj 4,3 milijarde, zato jih zmanjkuje. Na nekaterih kontinentih jih je že zmanjkalo, zato se reciklirajo (podjetja neporabljene naslove vračajo), predvsem pa prehajamo na IPv6, kjer bo naslovov precej precej več. A dokler se to ne zgodi v celoti, bodo naslovi IPv4 dragoceno blago.

V last jih lahko dobi le, kdor izkaže utemeljeno potrebo in seveda zanje tudi plača. V Evropi jih deli registrar RIPE, v Severni Ameriki pa ARIN. Cogent je eno prvih podjetij, ki jih oddaja v najem, za kar zaračunavajo okoli 0,30 dolarja na mesec. Ker jih imajo okrog 10 milijonov, letno zberejo 36 milijonov dolarjev.

Sedaj so del teh naslovov oddelili v podružnico, ki jo imajo v lasti. Na ta način bi bil mogoč tudi njihov prenos do upnika, če bi Cogent propadel in ne bi mogel poplačati dolgov. Koliko so ti naslovi resnično vredni, pa je odvisno od dogajanja na trgu. Trenutno jih primanjkuje, a ko bo prehod na IPv6 v polnem zamahu, to ne bo več problem. Prav tako ima sto milijonov naslovov na zalogi še ameriška vlada, pojavljajo pa se tudi ideje o prekvalificiranju 240 milijonov naslovov, ki so trenutno eksperimentalni in umaknjeni iz javne uporabe. To bi njihovo ceno pošteno zbilo. A dokler se to ne zgodi, so naslovi tako dragoceni, da Amazon uporabnikom AWS računa najemnino za vsak naslov IPv4, ki ga uporabijo.

