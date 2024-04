Naslednja velika stvar so tipkovnice z magnetnimi stikali

Naslednja velika novost v mehanskih tipkovnicah so magnetna stikala.

Mehanske tipkovnice so se med pandemijo novega koronavirusa iz nišnega izdelka spremenile v predmet poželenja množice uporabnikov, ki je želela nadgraditi svojo domačo pisarno ali si poiskati novega konjička. Znamke kot so Akko, Drop, Ducky, Epomaker in Keychron so postale znana imena trgu, ki se še danes šibi pod težo bogate bere. A stvari so vseeno postale nekoliko monotone, nekoč visoko cenjene funkcije so se preselile na cenovno dostopne modele, RGB osvetlitev je postala standard, različnih stikal je skorajda neskončno, ponujajo se v linearnih, taktilnih in klikajočih variantah z nepregledno količino barv. Zdaj se nam na sceni obeta zopet nekaj razburjenja, saj mehanske tipkovnice v širšem obsegu dobivajo magnetna stikala, ki omogočajo hitro spreminjanje točke aktivacije.

Na standardnem mehanskem stikalu tipkovnice fizično zapremo električno vezje, da registriramo pritisk tipke. Ko tipko pritisnemo, nogi na steblu (premični del, na katerega je pritrjena tipka) pritiskata proti dvema kovinskima listoma, ki vezje zapreta. Magnetna stikala so drugačna. Zanašajo se na magnete in vzmeti ter se aktivirajo z zaznavanjem sprememb v magnetnem polju. Stikala, ki temeljijo na Hallovem pojavu, obstajajo že od 60-ih let prejšnjega stoletja, a jih v ospredje skupaj s številnimi znanimi podjetji prinaša nizozemsko zagonsko podjetje Wooting. Magnetna stikala še vedno uporabljajo enako splošno zasnovo kot mehanska stikala, s steblom in vzmetmi, vendar ker ni električnega vezja za zapiranje, na steblu ni nog. V steblu je trajni magnet in ko tipko pritisnemo, senzor na tiskanem vezju tipkovnice natančno registrira, v kakšnem položaju je stikalo. In v tem grmu tiči zajec, spremenimo lahko, kako daleč moramo pritisniti tipko, da se akcija sproži.