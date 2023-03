Naslednik ChatGPT je GPT-4

Ni bila skrivnost, da OpenAI po izjemnem komercialnem uspehu ChatGPT, ki je temeljil na velikem jezikovnem modelu GPT-3.5, že krepko razvija njegovega naslednika. Sedaj je GPT-4 nared in čeprav ga uradno še ne moremo preizkusiti, se je izkazalo, da smo ga številni nevede že uporabljali.

Microsoftov sogovornik Bing Chat – o njem bomo podrobno pisali v prihajajoči številki revije - je namreč že ves čas uporabljal GPT-4, so sedaj priznali v Redmondu. Še več, Microsoftov nemški tehnični direktor je konec tedna pomotoma razkril, da bo GPT-4 izšel kaj kmalu. In sedaj je tu.

Kdor je pričakoval revolucijo, bo razočaran. GPT-4 je evolucija, ki je brez dvoma boljši od predhodnika, ni pa radikalno drugačen. Pri lahkotnem pomenkovanju razlike skorajda ne opazimo, a če mu zastavimo resnejša vprašanja, bo premagal predhodnika. OpenAI trdi – in tu mu moramo verjeti na besedo – da je bil GPT-3.5 po rezultatih na ameriškem pravosodnem izpitu med spodnjimi 10 % sodelujočih, GPT-4 pa je med zgornjimi 10 %. Z drugimi besedami: kosa se lahko z ljudmi. Tudi pri drugih testih, denimo SAT Math in famoznih GRE se je uvrstil v med zgornjih 15 odstotkov, često še više. Poleg tega ima štirica manj verjetnosti, da se odzove neprimerno ali da vrača neresnične podatke.

Glavno vprašanje bo potemtakem, kje lahko to preizkusimo. Odgovor je žalosten – brezplačno nikjer. GPT-4 je na voljo plačljivim naročnikom ChatGPT Plus, medtem ko se moramo vsi ostali vpisati na čakalno vrsto za dostop do API. Lahko pa uporabimo kar Bing, ki ga izkorišča že ves čas.

In za konec povejmo še, da novi GPT-4 razume tudi slike. Ta del je sicer še zavit v tančico skrivnosti, ker je na voljo le v zaprti beta različici. Novi GPT bomo našli še v več aplikacijah, ki bodo uporabljale API-je za dostop, denimo v Duolingo in Stripu.

