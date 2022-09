Objavljeno: 12.9.2022 18:00

Nasina vesoljska plovila bodo dobila nove procesorje

NASA je za razvoj in izdelavo novega procesorja, ki bo poganjal računalnike v prihajajočih vesoljskih plovilih, izbrala podjetji SiFive in Microchip. V treh letih bodo za 50 milijonov dolarjev razvili nov procesor, ki bo temeljil na arhitekturi RISC-V.

Imenoval se bo HPSC (High-Performance Spaceflight Computer) in bo nadomestil PowerPC BAE RAD750, ki je star več kot dve desetletji in je na primer krmilil tudi Curiosity, Perseverance in vesoljski teleskop James Web.

Novi čip bo imel 12 jeder, ki bodo tiktala hitreje od predhodnika, s čimer se bo zmogljivost povečala za 100-krat, ne da bi poraba energije porasla. Ključni del je hitrost obdelave vektorskih problemov (linearna algebra), ki izdatno nastopajo pri izračunih trajektorij. Zato bo imel novi procesor štiri splošna jedra (RISC-V) in osem jeder za vektorje, matrike in nevronske mreže, torej linearno algebro.

Razvoj tovrstnih čipov seveda ne bi bil nič posebnega, če bi delovali v pisarnah. A kot smo letos že pisali, so razmere v vesolju precej drugačne. Čipi morajo biti zanesljivi, predvsem pa odporni. To pomeni, da jih kozmični žarki, sevanje, ekstremne temperature in prah ne smejo motiti (do razumnih meja). Postopku pravimo hardening in je ključni razlog, zakaj je razvoj tako drag, čipi v vesoljskih plovilih pa za trenutno najboljšimi čipi zaostajajo nekaj generacij. Ko so enkrat preverjeni in preizkušeni, se ne menjujejo.

A po desetletjih vendarle napoči čas, ko je treba tudi to storiti. Razlogov je več in običajno glavni razlog niti ni zmogljivost, temveč nepodprtost in pomanjkanje strokovnjakov. Ljudje, ki so pred desetletji dizajnirali čipe in programe zanje, zanesljivo odhajajo v pokoj, nove generacije pa obvladajo moderne tehnologije. Modernizacija je nujna tudi zato.