Objavljeno: 24.4.2023 13:00

Naročnino na Twitter plačujejo tudi mrtvi

Elon Musk je izpolnil obljubo in začel z odstranjevanjem modrih kljukic na Twitter računih, ki niso preverjeni in plačani. Nepriljubljena poteza se je izkazala za zadetek v polno pri nepričakovanem ciljnem občinstvu - pri preminulih znanih osebnostih.

Twitter Blue je verjetno del širše, a nenapovedane strategije družabnega omrežja Twitter, s katerim želijo Musk in druščina ponovno preveriti račune z več kot milijon sledilci. Preverjene račune, katerih lastniki plačajo naročnino in potrdijo telefonsko številko, Twitter označi z modro kljukico. Slednja s pomikom miške nanjo naštete pogoje črno na belem ponovi. Zato je toliko bolj čudno, da se je kljukica pojavila pri računih, ki so si jih lastili Michael Jackson, Chadwick Boseman, Kobe Bryant, Barbara Walters, Anthony Bourdain in Paul Walker. Gre za nekaj pokojnih oseb, ki so po besedah Twitterja pred kratkim ponovno preverile istovetnost svojega računa.

Modra kljukica je sicer postala med uporabniki Twitterja neželen status. LeBron James in Stephen King sta celo javno oznanila, da za Twitter ne bosta plačevala, nakar jima je naročnino plačal Musk. Drugi se borijo tudi proti temu, primer je priljubljeni uporabnik Twitterja Drill, ki bi se modre kljukice na vsak način rad znebil, saj je Twitter med drugim nezakonito odpuščal ljudi. Z drugimi besedami, pri Twitterju je vse kot običajno, vlada kaos, kljukice gor ali dol.