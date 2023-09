Naročnina na gretje sedežev lastnikom avtomobilov BMW ni bila všeč

Proizvajalec vozil BMW ukinja naročnino v višini 18 ameriških dolarjev, ki je lastnikom njegovih avtomobilov grela sedeže.

Pri BMW-ju so ugotovili, da vozniki resnično ne marajo plačevati dodatka za avtomobilske funkcije, ki jih pričakujejo kot standardne. BMW je eden izmed avtomobilskih proizvajalcev, ki so želeli strankam z najrazličnejšimi prijemi zaračunati več. Med slednje spada mesečna naročnina za ogrevanje sedežev v določenih modelih in regijah. Podjetje zdaj opušča sporno prakso in se bo osredotočilo na plačljive programske storitve. Voznikom uporabe strojne opreme, ki je že v njihovih avtomobilih, ne bo več dodatno zaračunavalo.

Pieter Nota, član upravnega odbora BMW za prodajo in trženje, je za britansko avtomobilsko revijo Autocar povedal, da se bo znamka osredotočila na plačljive programske funkcije, kot sta pomoč pri vožnji in parkiranju. Nota je namignil, da je to bolj sprejeta praksa, podobno kot prenos filma ali dostop do plačljive funkcije v aplikaciji. Pravi, da je bilo ogrevanje sedežev z možnostjo kasnejše aktivacije mišljeno kot ugodnost za kupce, ki pa so v praksi imeli občutek, da so neko stvar plačali dvakrat.