Naročila za robotsko gospodinjo odprta

Podjetje 1X Technologies sprejema naročila za robota z imenom NEO.

NEO je robot, zasnovan posebej za domačo uporabo. Namenjen je opravljanju vsakodnevnih opravil in osebni pomoči, pri čemer 1X poudarja intuitivno uporabo in varnost. Robot temelji na izkušnjah prejšnjih modelov in uporablja patentirani pogon Tendon Drive, ki omogoča natančno in varno gibanje. Ima mehko 3D-tkano ohišje, tehta približno 30 kilogramov, dvigne pa lahko do 70 kilogramov. Opremljen je s povezljivostjo Wi-Fi, Bluetooth in 5G ter vgrajenimi zvočniki, ki služijo tudi kot mobilni domači zvočni sistem. NEO razume govorne ukaze prek sistema Audio Intelligence in prepozna, kdaj se uporabnik obrača nanj. Vizualna inteligenca mu pomaga razumeti okolico, prepoznati predmete in predlagati dejanja, na primer jedi iz sestavin na kuhinjskem pultu. Robot ima tudi spomin, kar pomeni, da se lahko uči rutin, vodi urnike, shranjuje nakupovalne sezname in si zapomni vse pogovore.

Ob dobavi bo znal opravljati osnovna opravila, kot so prinašanje predmetov, odpiranje vrat ali ugašanje luči. Z orodjem Chores lahko lastniki nastavijo seznam opravil in čas izvedbe, robot pa bo z uporabo umetne inteligence svoje veščine postopoma širil. Za naloge, ki jih še ne pozna, 1X nudi storitve operaterja, ki robota vodi in ga med delom uči. Za zasebnost je poskrbljeno, lastniki lahko določijo prepovedane cone in zabrišejo obraze oseb, ki se ne želijo pojavljati v posnetkih.

V ZDA je robot na voljo za 20.000 ameriških dolarjev ali z mesečno naročnino v višini 500 USD. Prvi kupci ga bodo prejeli že prihodnje leto, širitev na druge trge pa je načrtovana za leto 2027.

LTYMWadOW7c